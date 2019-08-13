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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ УВЕЛИЧИЛИ ПРОИЗВОДСТВО ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ НА 11%
09:34 14.08.2019

Предприятия концерна «Беллесбумпром» в первом полугодии увеличили производство импортозамещающей продукции на 11%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в январе-июне текущего года организации концерна произвели импортозамещающей продукции на 266,5 млн долларов США, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Выпуск продукции осуществлялся по 38 товарным позициям. Это товары, которые ранее производились в республике в недостаточном количестве либо не выпускались вообще. К ним относятся целлюлоза, плиты древесноволокнистые (в том числе МДФ) и древесностружечные, фанера, бумага и картон немелованные, картон гофрированный и ящики из него, мешки бумажные, картон негофрированный, бумага газетная и бумага санитарно-гигиенического назначения, изделия из нее и др.

Выпуск импортозамещающей продукции осуществляли 26 организаций отрасли.

Все произведенные товары отвечают международным стандартам качества и пользуются высоким спросом у потребителей. Планомерно наращиваются объемы производства сульфатной беленой целлюлозы, которая поступает для дальнейшей переработки на белорусские предприятия, выпускающие изделия санитарно-гигиенического назначения и различные виды бумажной упаковки.

В первом полугодии ОАО «Светлогорский ЦКК» произвело 66,5 тыс. т целлюлозы, из которой почти 20 тыс. т поставлены отечественным потребителям. В настоящее время завод сульфатной беленой целлюлозы Светлогорского ЦКК постепенно увеличивает загрузку имеющихся производственных мощностей. В сутки уже выпускается порядка 700 тонн товарной продукции. В планах предприятия к концу года нарастить объем производства до 1150 тонн в сутки.

ОАО «Мозырский ДОК» планомерно наращивает объем производства теплоизоляционных древесноволокнистых плит. За шесть месяцев выпущено 374 тысячи условных кв. метров этой уникальной продукции. Теплоизоляционные древесноволокнистые плиты на постсоветском пространстве выпускают только в Беларуси. Буквально несколько производителей есть в странах Европейского союза. Данные плиты отличаются высокой теплоемкостью и обеспечивают практически полное поглощение наружного тепла. В доме, который обшит такими плитами, будет прохладно в жаркие дни и тепло в холодные. Плиты защищают дом от ветра и шума. Наличие в составе только натуральной древесины и экологически чистых связующих компонентов обеспечивает абсолютную безопасность для человека и окружающей среды.

Производство бумаги и картона в первом полугодии выросло на 9,3% до 166 тыс. тонн, древесностружечных плит на 3,4% до 291 тыс. условных куб. метров, фанеры – на 1,6% до 138,6 тыс. куб. метров.
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