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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ВЛОЖИЛИ 5,1 МЛРД ДОЛЛАРОВ США
09:05 14.08.2019

За январь-июнь 2019 г. в реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные инвесторы вложили 5,1 млрд. долларов США.

Как сообщает Национальный статкомитет, основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования Российской Федерации (44,7% от всех поступивших инвестиций), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (20,4%), Кипра (8,2%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило 3,9 млрд. долларов США, или 77,8% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь-июнь 2019 г. организациями республики (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму 2,8 млрд. долларов США.

Значительные объемы инвестиций организациями республики были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (62% от всех направленных инвестиций), Украины (14,3%), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (10,3%).

На долю прямых инвестиций приходилось 91,8% всех направленных инвестиций за рубеж.
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