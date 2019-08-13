В ООО «ПО «Энергокомплект» в мае 2018 года заменили устаревшую волочильную машину ММ315 на новую М30 производства Niehoff (Германия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, оборудование приобретено за собственные средства предприятия. Стоимость составила 402 тыс. руб. Данная линия является интеллектуальной, высокотехнологичной и предназначена для волочения проволоки в один ход путем протягивания проволоки марки ММ диаметром от 1,76 до 3,2 мм через ряд последовательно расположенных волочильных инструментов (волок), на которых происходит постепенное уменьшение диаметра заготовки, получая проволоку марки ММ диаметром от 0,3 мм до 1,6 мм. Линейная скорость линии – 40 метров/секунду.

Экономия топливно-энергетических ресурсов происходит за счет уменьшения потребления электрической энергии новой волочильной машиной на 30% при увеличенной скорости линии в 4 раза по сравнению со старой волочильной машиной.

Полученная экономия в 2018 году от внедрения мероприятия составила 213,2 тыс. кВт×ч (65 т у. т.), а в 2019 году составила 137,8 тыс. кВт×ч (42 т у. т.).

В планах руководства ООО «ПО «Энергокомплект» продолжать модернизацию предприятия и внедрение энергоэффективных мероприятий.