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ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВИЛИ НАРУШЕНИЯ В РАБОТЕ ВЕТСТАНЦИЙ
17:37 13.08.2019
Органы прокуратуры Брестской области выявили нарушения в работе ветстанций.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, Брестская, Березовская, Дрогичинская, Жабинковская, Ивановская, Лунинецкая, Ляховичская, Малоритская районные, а также Брестская и Пинская городские ветстанции не использовали в 2018 году и истекшем периоде 2019 года предоставленные им полномочия по вынесению предписаний об устранении нарушений. В Ляховичской ветстанции исполнение своих отдельных актов реагирования вовсе оставили без контроля.
При наличии на то оснований ряд специалистов Брестской городской, Жабинковской, Кобринской, Малоритской и Пинской районных ветстанций не привлекал виновных лиц к административной ответственности в связи с обнаруженными нарушениями.
Из-за несоблюдения требований к порядку ведения административного процесса компетентные комиссии нередко возвращали составленные ветеринарными специалистами протоколы об административных правонарушениях для устранения недостатков. К слову, не всегда такие возвращенные материалы дел направлялись повторно органу, уполномоченному на их рассмотрение. Это позволило виновным избежать привлечения к административной ответственности.
Иногда допускалась оплата штрафов до вынесения постановлений о наложении административного взыскания.
При незначительном числе лиц, привлеченных городскими и районными ветстанциями к административной ответственности, не обеспечено исполнение законодательства о единой государственной системе регистрации и учета правонарушений. Факты несвоевременного внесения сведений в Единый государственный банк данных о правонарушениях установлены в работе Барановичской, Березовской, Дрогичинской, Ивановской, Ивацевичской, Каменецкой, Малоритской районных и Барановичской городской ветстанций.
При проверке соблюдения ветстанциями норм об обращениях граждан и юридических лиц прокуроры также выявили нарушения, основные из которых заключались в неинформировании заявителей о принятых решениях.
В ряде случаев оказались нарушенными сроки осуществления административных процедур.
По результатам проверки прокуратура Брестской области внесла в комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома представление. По итогам рассмотрения акта надзора выработаны организационные меры, цель которых - активизировать работу ветеринарной службы. Виновные в нарушениях лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
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