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ЭКОНОМИКА РБ


ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВИЛИ НАРУШЕНИЯ В РАБОТЕ ВЕТСТАНЦИЙ
17:37 13.08.2019

Органы прокуратуры Брестской области выявили нарушения в работе ветстанций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, Брестская, Березовская, Дрогичинская, Жабинковская, Ивановская, Лунинецкая, Ляховичская, Малоритская районные, а также Брестская и Пинская городские ветстанции не использовали в 2018 году и истекшем периоде 2019 года предоставленные им полномочия по вынесению предписаний об устранении нарушений. В Ляховичской ветстанции исполнение своих отдельных актов реагирования вовсе оставили без контроля.

При наличии на то оснований ряд специалистов Брестской городской, Жабинковской, Кобринской, Малоритской и Пинской районных ветстанций не привлекал виновных лиц к административной ответственности в связи с обнаруженными нарушениями.

Из-за несоблюдения требований к порядку ведения административного процесса компетентные комиссии нередко возвращали составленные ветеринарными специалистами протоколы об административных правонарушениях для устранения недостатков. К слову, не всегда такие возвращенные материалы дел направлялись повторно органу, уполномоченному на их рассмотрение. Это позволило виновным избежать привлечения к административной ответственности.

Иногда допускалась оплата штрафов до вынесения постановлений о наложении административного взыскания.

При незначительном числе лиц, привлеченных городскими и районными ветстанциями к административной ответственности, не обеспечено исполнение законодательства о единой государственной системе регистрации и учета правонарушений. Факты несвоевременного внесения сведений в Единый государственный банк данных о правонарушениях установлены в работе Барановичской, Березовской, Дрогичинской, Ивановской, Ивацевичской, Каменецкой, Малоритской районных и Барановичской городской ветстанций.

При проверке соблюдения ветстанциями норм об обращениях граждан и юридических лиц прокуроры также выявили нарушения, основные из которых заключались в неинформировании заявителей о принятых решениях.

В ряде случаев оказались нарушенными сроки осуществления административных процедур.

По результатам проверки прокуратура Брестской области внесла в комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома представление. По итогам рассмотрения акта надзора выработаны организационные меры, цель которых - активизировать работу ветеринарной службы. Виновные в нарушениях лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
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