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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «МИНСК» ПЛАНИРУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ КОМПОНЕНТЫ СТРУННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ
16:22 13.08.2019
Администрация СЭЗ «Минск» зарегистрировала 9-го резидента свободной экономической зоны «Минск» в 2019 году.
Как сообщает сайт СЭЗ, ООО «СВ ПЛАНТ» планирует реализовывать на территории СЭЗ «Минск» инвестиционный проект по производству компонентов струнных транспортных систем.
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