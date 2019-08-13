ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «МИНСК» ПЛАНИРУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ КОМПОНЕНТЫ СТРУННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ

16:22 13.08.2019 Администрация СЭЗ «Минск» зарегистрировала 9-го резидента свободной экономической зоны «Минск» в 2019 году. Как сообщает сайт СЭЗ, ООО «СВ ПЛАНТ» планирует реализовывать на территории СЭЗ «Минск» инвестиционный проект по производству компонентов струнных транспортных систем.