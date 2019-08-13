|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.08.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ ПРОТИВ ЕДИНОЙ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ НА РЫНКЕ ТУРУСЛУГ: ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
15:26 13.08.2019
В Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси поступило письмо, в котором сообщалось о размещении в сети интернет «открытого обращения» к туристическим операторам. В данном обращении туристическим операторам предлагается установить единую ценовую политику на рынке туристических услуг.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, в ходе рассмотрения письма выявлено, что на сайте change.org в открытом доступе размещена петиция под заглавием: «Открытое обращение к туроператорам от сообщества турагентов».
Петиция размещена пользователем «Туристические агентства» и подписана «сообществом турагентств Беларуси» (зарегистрированного юридического лица с таким наименованием не установлено). Петиция адресована 18 лицам, осуществляющим деятельность на данном рынке.
«Совершение действий, которые предлагаются в петиции, может привести к нарушению антимонопольного законодательства. Принятие каких-либо мер по вопросам, указанным в петиции, может негативно повлиять на конкуренцию на рынке туристических услуг. Обращаем внимание, что при рассмотрении и принятии решения по пунктам петиции субъектам хозяйствования, осуществляющим деятельность на данном товарном рынке, необходимо учитывать запреты, установленные статьями 20, 21 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. №94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции», – отметили в министерстве.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.08.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 13.08.2019
Курсы в банках
на 13.08.2019
Конвертация в банках
на 13.08.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте