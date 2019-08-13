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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ В МОГИЛЕВЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРОК ДОПЛАЧЕНО В БЮДЖЕТ ПОЧТИ 2 МЛН РУБЛЕЙ
14:59 13.08.2019
За январь-июнь 2019 года инспекцией Министерства по налогам и сборам Беларуси по Октябрьскому району Могилева по результатам проведенного камерального контроля налоговых деклараций (расчетов) направлено в адрес плательщиков 236 уведомлений о предоставлении дополнительных сведений и (или) пояснений, документов либо о внесении соответствующих исправлений в налоговые декларации, в том числе по причине расхождения данных о выручке, отраженных организацией в налоговых декларациях, с данными, отраженными организацией в отчете о прибылях и убытках.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, по результатам направленных уведомлений плательщиками уплачено в бюджет 1,9 млн руб.
Кроме того, по результатам камерального контроля разница между суммой налоговых вычетов и общей суммой налога на добавленную стоимость, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг), подлежащая зачету (возврату) плательщикам, уменьшена на 1,2 млн руб.
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