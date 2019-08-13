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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ УБРАНО 60% ПЛОЩАДЕЙ, СОБРАНО БОЛЕЕ 650 ТЫС. ТОНН ЗЕРНА
13:59 13.08.2019
Александр Лукашенко 13 августа заслушал доклад председателя Витебского облисполкома Николая Шерстнева о ходе жатвы в регионе.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, на сегодня в регионе убрано 60% площадей, собрано уже более 650 тыс. т зерна. Увеличивать эту цифру должными темпами аграриям пока мешает погода. В частности, сегодня из-за дождей полевые работы в области фактически остановлены.
Лукашенко также интересовался ходом уборки льна в Витебской области. На текущий момент в регионе уже вытереблено почти 75% площади льна, что составляет 10 тыс. га.
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