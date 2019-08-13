14-15 августа в Национальном детском оздоровительно-образовательном центре «Зубренок» пройдет Молодежный форум по достижению ЦУР в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, это масштабное мероприятие приурочено к Международному дню молодежи и 50-летнему юбилею "Зубренка". Для участия в форуме "Инновации подростков и молодежи для достижения Целей устойчивого развития" соберутся 150 подростков в возрасте 14-16 лет со всех регионов Беларуси.

Из общего числа участников сформируют 17 команд, каждая из которых на протяжении форума будет работать над идеей проекта, направленного на достижение одной из ЦУР. Тематика предлагаемых проектов включает вопросы, связанные с качественным образованием, охраной природы, гендерным равенством, здоровым образом жизни, обеспечением в полном объеме прав людей с инвалидностью и т.д. В завершение идеи проектов участники презентуют экспертам - Национальному координатору по достижению Целей устойчивого развития, Постоянному координатору ООН в Беларуси, руководителям ЮНИСЕФ, ПРООН и ЮНФПА в Беларуси, представителям министерств образования и иностранных дел.

В ходе форума будет организована работа трех секций образовательного направления: "Знай!", "Обсуждай!" и "Действуй!".

Программой также предусмотрено проведение круглого стола, здесь молодежные послы ЦУР представят свои предложения по вовлечению молодежи в достижение Целей. Задачи, которые ставятся организаторами форума, направлены на укрепление потенциала подростков и молодежи, повышение уровня знаний и понимания ЦУР, развитие лидерских качеств, - все это в перспективе способствует активному использованию потенциала инноваций и творчества молодых людей в поиске конструктивных решений для реагирования на вызовы времени. Форум приурочен во времени к реализации проекта ПРООН/ЮНИСЕФ/ЮНФПА "Поддержка функционирования архитектуры управления процессом достижения Целей устойчивого развития Республики Беларусь".