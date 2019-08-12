Александр Лукашенко в ближайшее время проведет совещание с правоохранительным блоком страны. Об этом он заявил 13 августа на встрече с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем.

"В ближайшее время мы со всей правоохранительной системой (скорее всего, на следующей неделе) встретимся и поговорим по злободневным вопросам. Должен прямо сказать, что последней каплей, которая заставила меня спланировать такое мероприятие, что, естественно, вызвало у меня настороженность, - это чрезмерное затягивание следственных действий. И последний факт, который мне был доложен (я поручал разобраться уже Оперативно-аналитическому центру), по главному инженеру завода колесных тягачей. Вы вели следственные действия четыре с лишним года и так ничего в суде не доказали", - отметил Александр Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

"Я не понимаю, как можно задержать человека, посадить его в следственный изолятор (даже не в тюрьму, а в следственный изолятор - разница понятна) и держать его в четырех стенах четыре года? Держать этого человека и потом за недоказанностью отпустить. Дело в том, что это разнузданность правоохранительных органов. И, в частности, скорее всего следствия. Я с генеральным прокурором буду разбираться, почему он так "надзирает" за уголовными делами и за соблюдением закона", - подчеркнул он.

Лукашенко еще раз обратил внимание, что именно результаты расследования уголовного дела в отношении главного инженера МЗКТ подтолкнули его к проведению совещания с правоохранительной системой в целом.

"Это не дело. Мы к людям должны относиться по-человечески", - расставил приоритеты Лукашенко.

Он поинтересовался у Ивана Носкевича итогами работы Следственного комитета за прошедший период этого года, а также расследованием наиболее резонансных уголовных дел.

"Если есть какие-то вещи, на которые вы должны обратить мое внимание, я готов выслушать. Но самое главное - ряд общественно значимых уголовных дел, которые вы ведете, в том числе и которые находятся у меня на контроле. Если эти дела уже прошли через суд - ваши замечания, претензии к судебной системе. Это меня должно касаться напрямую, потому что президент отвечает и за судебную ветвь власти", - резюмировал Лукашенко.

Председатель Следственного комитета отметил, что в январе-июле в стране был отмечен рост преступности на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Это повлекло рост числа возбужденных уголовных дел", - сказал он.