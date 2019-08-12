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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЕ МАГАЗИНЫ CONTE И БРЕСТСКОГО ЧУЛОЧНОГО КОМБИНАТА ОТКРЫЛИСЬ В АЛМАТЫ И ИВАЦЕВИЧАХ
12:13 13.08.2019
Новые магазины Conte и ОАО «Брестский чулочный комбинат» открылись в Алматы (Казахстан) и Ивацевичах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», новый магазин Conte открылся в ТРЦ Dostyk plaza (2 этаж) 10 августа. Для первых посетителей были подготовлены привлекательные предложения — специальные скидки по случаю открытия — 30% и 50%.
ОАО «Брестский чулочный комбинат» 10 августа в Ивацевичах открыло новый объект фирменной торговой сети «Брестские». В честь открытия всем покупателям предоставляется скидка 10% на все товары до 17 августа.
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