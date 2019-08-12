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ЭКОНОМИКА РБ


ОБУЧЕНИЕ ПО ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ЗДАНИЙ ПРОВЕЛИ В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ»
11:47 13.08.2019

Инспекция Департамента контроля и надзора за строительством по Минской области провела 8 августа на территории индустриального парка «Великий камень» техническую учебу на тему «Теплотехнические характеристики зданий. Проведение испытаний ограждающих конструкций зданий на воздухопроницаемость совместно с тепловизионным обследованием. Проверка герметичности зданий, помещений, «чистых» помещений».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ИП «Великий камень», участники семинара ознакомились с историей и макетом Китайско-белорусского индустриального парка, посетили строительный городок, заводы по производству дизельных двигателей, лазерного оборудования, а также другие строящиеся и введенные в эксплуатацию объекты парка.

В рамках обучения представлен опыт внедрения в первом жилом доме парка системы геотермальных тепловых насосов, продемонстрирован процесс испытания ограждающих конструкций здания по методу перепада давления.

Участие в учебе приняли руководство и сотрудники инспекции, представители СЗАО «Компания по развитию индустриального парка», РУП ГП «Институт жилища – НИПТИС им. Атаева С.С.», ООО «Энергетическое агентство», подрядных и иных организаций, работающих на объектах парка.
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