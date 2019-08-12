Работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску задержали начальников отделов розничной торговли РУП «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт», РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт» и РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» при получении взяток за лоббирование интересов коммерческой структуры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, должностные лица на протяжении нескольких лет систематически получали «гонорары» за предоставление коммерческой фирме возможности реализовывать продукцию на автозаправочных станциях (моторные масла, технические автомобильные жидкости, антифриз, тосол и т.д.), а также в придорожных кафе. Сумма «вознаграждений» составляла от 400 до 1200 рублей ежемесячно.

При получении очередного «платежа» должностные лица дочерних предприятий ПО «Белоруснефть» были задержаны с поличным. В отношении всех троих возбуждены уголовные дела по ст. 430 (получение взятки) Уголовного кодекса, они заключены под стражу.