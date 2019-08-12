Зарплаты бюджетников и стипендии за июль индексироваться не будут. Об этом говорится в сообщении Министерства труда и соцзащиты.

В нем отмечается, что индекс потребительских цен за июль 2019 года к июню 2019 года, по информации Национального статистического комитета, составил 100,2% и не превысил пятипроцентного порога:

к январю 2019 г. – месяцу пересмотра установленных от базовой величины пособий по безработице и стипендий гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета;

к маю 2019 г. – месяцу пересмотра денежных доходов (заработной платы, государственных стипендий обучающимся, стипендий клиническим ординаторам, стипендий работникам, направленным на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт), получаемых из бюджетных источников, устанавливаемых от размера тарифной ставки первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.

Минимальная заработная плата установлена с 1 января 2019 г. в размере 330 рублей постановлением Совета министров №870 от 5 декабря 2018 г.

Населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

Денежные доходы населения за июнь 2019 г., подлежащие индексации в соответствии с законодательством, индексируются в пределах 230,91 рубля.