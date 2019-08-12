ЭКОНОМИКА РБ

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ БЕЛОРУССКАЯ КОМАНДА ЗАВОЕВАЛА СЕРЕБРЯНЫЕ И БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ

10:55 13.08.2019 Белорусская команда завоевала серебряные и бронзовые медали на 31-й Международной олимпиаде по информатике, которая прошла 4-11 августа в Баку (Азербайджан). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Миобразования, команда Беларуси состояла из четырех участников – победителей заключительного этапа республиканской олимпиады по учебному предмету «Информатика» 2018/2019 учебного года. По результатам участия в международной олимпиаде серебряные медали завоевали Борисов Ярослав (учащийся X класса гимназии №8 Витебска) и Процкий Сергей (учащийся X класса лицея БГУ), бронзовых медалей удостоены Филинович Алексей (выпускник средней школы №2 Лунинца) и Ширма Кирилл (выпускник гимназии №1 Бреста). Международная олимпиада по информатике (англ. International Olympiad in Informatics, IOI) – одно из наиболее престижных интеллектуальных соревнований учащихся по программированию. IOI впервые была проведена в 1989 году (г. Правец, Болгария). Согласно правилам проведения олимпиады, учащиеся соревнуются индивидуально. От каждой страны может быть представлено не более четырех участников. Олимпиада проходит в два тура, учащиеся решают по три задачи в каждом туре с использованием нескольких языков программирования. В каждом туре на выполнение задания отводится по пять часов. В 2019 году в олимпиаде приняли участие 327 участников из 87 стран мира.