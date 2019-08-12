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ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНИЗАЦИИ КОНЦЕРНА «БЕЛНЕФТЕХИМ» В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ИСПОЛЬЗОВАЛИ БОЛЕЕ 833 МЛН РУБЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
10:34 13.08.2019
Организации концерна «Белнефтехим» в первом полугодии использовали более 833 млн рублей инвестиций в основной капитал, или 107,1% к аналогичному периоду 2018 года. Такие данные прозвучали на заседании совета концерна по итогам работы в первом полугодии 2019 года.
Как сообщил председатель концерна Андрей Рыбаков, в стадии строительства находились 216 объектов, из них завершен строительством 71 объект.
Создано и модернизировано 42 рабочих места при установленном задании на год 71 рабочее место по проектам, включенным в Государственную программу инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы.
Выполнен показатель по энергосбережению и иные показатели, предусмотренные государственной программой «Энергосбережение 2016-2020».
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