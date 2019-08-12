Организации концерна «Белнефтехим» в первом полугодии использовали более 833 млн рублей инвестиций в основной капитал, или 107,1% к аналогичному периоду 2018 года. Такие данные прозвучали на заседании совета концерна по итогам работы в первом полугодии 2019 года.

Как сообщил председатель концерна Андрей Рыбаков, в стадии строительства находились 216 объектов, из них завершен строительством 71 объект.

Создано и модернизировано 42 рабочих места при установленном задании на год 71 рабочее место по проектам, включенным в Государственную программу инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы.

Выполнен показатель по энергосбережению и иные показатели, предусмотренные государственной программой «Энергосбережение 2016-2020».