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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМПРОДУКЦИИ В ИЮЛЕ ВЫРОСЛИ НА 0,2%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 4,1%
10:13 13.08.2019
Индекс цен производителей промышленной продукции в июле 2019 г. по сравнению с июнем 2019 г. составил 100,2%, с декабрем 2018 г. – 104,1%, в том числе на инвестиционные товары – 100,1% и 101,8% соответственно, промежуточные товары – 99,9% и 104,5%, потребительские товары – 100,2% и 101,9% соответственно.
Как сообщает Национальный статкомитет, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в июле 2019 г. по сравнению с июнем 2019 г. составил 102,5%, с декабрем 2018 г. – 103,1%, в том числе в растениеводстве – 111% и 110,7% соответственно, животноводстве – 100,3% и 101% соответственно.
Индекс цен в строительстве в июле 2019 г. по сравнению с июнем 2019 г. составил 100,2%, с декабрем 2018 г. – 102,6%, в том числе на строительно-монтажные работы – 101,1% и 109% соответственно, машины и оборудование – 99,4% и 92,1%, прочие работы и затраты – 98,9% и 109,9% соответственно.
Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в июле 2019 г. по сравнению с июнем 2019 г. составил 99,7%, с декабрем 2018 г. – 100,5%.
Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в июле 2019 г. по сравнению с июнем 2019 г. составил 101,8%, с декабрем 2018 г. – 103,1%.
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