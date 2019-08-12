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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН «КОММУНАРКА» ОТКРЫЛСЯ В ГОМЕЛЕ
09:35 13.08.2019
Новый фирменный магазин «Коммунарка» открылся 8 августа в Гомеле (ул.Советская 44/1).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», магазин открылся после реконструкции в обновленном формате. Открытие сопровождалось презентацией-дегустацией новинок продукции предприятия.
На дегустации были представлены: шоколад в батончиках "Детские истории", шоколад с двухслойной начинкой Dolce Mia, шоколад "Коммунарка".
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