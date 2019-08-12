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ЭКОНОМИКА РБ
НА 2,6% СОКРАТИЛСЯ ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ
09:21 13.08.2019
В январе-июне 2019 г. внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил 34 508,8 млн. долларов США, в том числе экспорт – 15 890,4 млн. долларов, импорт – 18 618,4 млн. долларов.
Как сообщает Национальный статкомитет, к уровню января-июня 2018 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 97,4%, экспорт – 95,9%, импорт – 98,7%.
По итогам января-июня 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении уменьшился на 3,2%, импорт увеличился на 0,3%. Средние цены экспорта сократились на 0,9%, импорта – на 1,6%.
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