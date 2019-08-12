ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.08.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НА 2,6% СОКРАТИЛСЯ ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ
09:21 13.08.2019

В январе-июне 2019 г. внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил 34 508,8 млн. долларов США, в том числе экспорт – 15 890,4 млн. долларов, импорт – 18 618,4 млн. долларов.

Как сообщает Национальный статкомитет, к уровню января-июня 2018 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 97,4%, экспорт – 95,9%, импорт – 98,7%.

По итогам января-июня 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении уменьшился на 3,2%, импорт увеличился на 0,3%. Средние цены экспорта сократились на 0,9%, импорта – на 1,6%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.08.2019
валюта курс
EUR 2.2844
USD 2.0428
RUB 3.1191
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.08.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2844 -0.0022
USD 2.0428 -0.0003
RUB 3.1191 -0.0122
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2800 2.2850
USD 2.0370 2.0430
RUB 3.1070 3.1190
подробнее

Конвертация в банках
на 13.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1160 1.1230
EUR/RUB 73.0000 73.5000
USD/RUB 65.3000 65.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте