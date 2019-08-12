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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ А1 ПРЕДСТАВИЛА В БЕЛАРУСИ СВОЙ ПЕРВЫЙ СМАРТФОН
18:02 12.08.2019

Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг А1 представил первый смартфон под собственной торговой маркой – «А1 Альфа».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании, новинку отличает современный дизайн, большой 6,26-дюймовый экран для комфортного серфинга в интернете и просмотра видеоконтента, двойная основная камера 13+2 Мп с поддержкой технологии искусственного интеллекта для качественной фото- и видеосъемки, а также 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 256 ГБ.

Смартфон «А1 Альфа» был создан специально для A1 Telekom Austria Group, прошел все уровни квалификационного контроля и полностью соответствует требованиям австрийского холдинга в отношении технических характеристик и качества сборки. Производителем «А1 Альфа» выступила компания ZTE. Все покупатели новинки получают расширенную официальную гарантию на 24 месяца от А1, которая позволяет быть уверенными в своей покупке вдвое дольше в сравнении с другими моделями.

Мобильное устройство работает под управлением последней версии операционной системы Android 9.0 Pie и представлено в магазинах А1 в двух цветах корпуса – черном и бирюзовом.

Смартфон обладает достаточно продвинутыми техническими характеристиками, в том числе такими востребованными функциями, как, например, сканер отпечатков пальцев. При этом для действующих и новых абонентов компании на покупку «А1 Альфа» действуют уникальные условия: специальная цена от 199 рублей при единоразовом платеже, а также 9,9 рубля в месяц при покупке в 30-месячную рассрочку.

В комплекте с «А1 Альфа» все покупатели в дополнение к наушникам и зарядному устройству найдут прозрачный силиконовый чехол-бампер, который позволит уберечь смартфон от повреждений.

По случаю старта продаж новинки первые несколько тысяч покупателей получат в подарок уникальный комплект – защитное стекло для экрана и дополнительный стильный чехол-бампер графитового цвета, изготовленный по технологии «soft touch».

«Представление на рынке собственного смартфона A1 в первый день работы компании под новым брендом – очень символичный и ответственный шаг. «А1 Альфа» – это универсальное решение, которое способно удовлетворить все запросы современного пользователя вне зависимости от возраста, предпочтений, опыта потребления услуг и финансовых возможностей. Именно таким, на наш взгляд, должен быть продукт, достойный того, чтобы первым представлять бренд А1 на всех рынках присутствия A1 Telekom Austria Group – в том числе и в Беларуси», – отметила заместитель генерального директора по потребительскому сегменту компании А1 Ирина Савина.

Приобрести смартфон «A1 Альфа» можно в фирменных центрах продаж и обслуживания A1, интернет-магазине компании, а также в пунктах продаж и обслуживания поверенных.
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