По итогам семи месяцев сумма совершенных на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) экспортных сделок достигла 671 миллиона рублей, что на 35% больше прошлогоднего показателя.

Как сообщает сайт БУТБ, основной объем внешнеторгового товарооборота пришелся на секцию лесопродукции – 489 миллионов рублей, или плюс 28% к результату января-июля 2018 года.

В структуре сделок традиционно преобладали пиломатериалы и щепа, при этом обе товарные группы демонстрировали высокие темпы роста. В первом случае продажи увеличились на 25%, до 371 миллиона рублей, а во втором – на 26%, до 99 миллионов рублей.

Кроме того, почти в 8 раз, до 19 миллионов рублей, выросла реализация деревянных столбов, кольев, дров и излишков низкосортной древесины, невостребованной на внутреннем рынке.

Самым крупным покупателем белорусской лесопродукции на биржевых торгах является Литва. Именно на этот рынок с начала года продано пиломатериалов, щепы, топливных брикетов, техсырья и другой продукции лесной отрасли на сумму 125 миллионов рублей.

Наряду с лесоматериалами значительным спросом за рубежом пользовалась белорусская сельхозпродукция. Как следствие, сумма биржевых сделок в этом сегменте выросла на 40%, до 116 миллионов рублей. В тройку «товаров-бестселлеров» вошло сливочное масло, сухое молоко и продукция переработки масличных.

Так, поставки сливочного масла через биржу выросли в 3 раза, до 69 миллионов рублей, сухого молока – в 2,8 раза, до 19 миллионов рублей, а рапсового масла – на 3%, до 11 миллионов рублей. При этом, если молочная продукция реализовывалась преимущественно в Российскую Федерацию, то основными покупателями рапсового масла были компании из стран Прибалтики.

Помимо этого, на 71%, до 7 миллионов рублей, увеличились экспортные продажи ржаной и пшеничной муки в Украину, Россию и Молдову.

Показатель экспорта по секции металлопродукции остался на уровне прошлого года – 25,5 миллиона рублей. Это связано с тем, что основной группой товаров, представленной на экспортных биржевых торгах, являются лом и отходы черных и цветных металлов, не нашедшие применения в отечественной промышленности. А поскольку объемы переработки металлолома в республике не изменились, то и размер квоты на экспорт данной продукции тоже сохранился.

Безусловным лидером по темпам роста экспорта стала секция промышленных и потребительских товаров, обеспечившая почти трехкратное увеличение суммы экспортных сделок – с 7,8 миллиона рублей до 22,2 миллиона рублей. Положительная динамика обусловлена повышенным спросом у иностранных покупателей на производимые в Беларуси изделия из камня, гипса, цемента и аналогичных материалов.