Дополнительные остановки для столичных автобусных маршрутов №94С и №115Э появятся с 19 августа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», для автобусов №94С вводится о.п. «Чижовка-2» по ул. Уборевича при движении в сторону Чижовского кладбища.

Для автобусов маршрута №115Э вводятся о.п. «Дом Печати» по просп. Независимости при движении в обоих направлениях и одновременно отменяется о.п. «Ст.м. Парк Челюскинцев» при движении в сторону ж/д вокзала.