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ЭКОНОМИКА РБ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСТАНОВКИ У СТОЛИЧНЫХ АВТОБУСОВ №94С И №115Э ПОЯВЯТСЯ С 19 АВГУСТА
17:37 12.08.2019
Дополнительные остановки для столичных автобусных маршрутов №94С и №115Э появятся с 19 августа.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», для автобусов №94С вводится о.п. «Чижовка-2» по ул. Уборевича при движении в сторону Чижовского кладбища.
Для автобусов маршрута №115Э вводятся о.п. «Дом Печати» по просп. Независимости при движении в обоих направлениях и одновременно отменяется о.п. «Ст.м. Парк Челюскинцев» при движении в сторону ж/д вокзала.
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