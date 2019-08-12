Белорусские организации и физические лица имеют возможность в электронном виде обращаться в налоговый орган и получать (через АРМ «Плательщик») справки (сертификаты), подтверждающие их налоговое резидентство для целей применения международных договоров об избежании двойного налогообложения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, с 28 июня на сайте Министерства по налогам и сборам (в разделе «Электронные сервисы»), а также по ссылке доступен сервис «Проверка электронного сертификата налогового резидентства, выданного в Республике Беларусь».

В качестве кода для проверки факта выдачи электронного сертификата налогового резидентства используется номер выданной справки, который уникален в пределах Беларуси.

Если электронный сертификат выдавался, после ввода кода и нажатия кнопки «Проверить» на экране появятся отдельные реквизиты выданного сертификата: компетентный орган (цифровой код налогового органа, выдавшего сертификат); налоговый резидент; УНП; налоговый период, на который подтверждено налоговое резидентство.

В случае если электронный сертификат не выдавался налоговым органом, на экране появится сообщение «Документ с таким кодом проверки безопасности не выдавался».

Сертификаты резидентства, выданные на бумажном носителе, содержат печать налогового органа Беларуси и проверке с использованием сервиса не подлежат.