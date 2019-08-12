ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.08.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОГУТ ЗАПРАШИВАТЬ В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
17:30 12.08.2019

Белорусские организации и физические лица имеют возможность в электронном виде обращаться в налоговый орган и получать (через АРМ «Плательщик») справки (сертификаты), подтверждающие их налоговое резидентство для целей применения международных договоров об избежании двойного налогообложения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, с 28 июня на сайте Министерства по налогам и сборам (в разделе «Электронные сервисы»), а также по ссылке доступен сервис «Проверка электронного сертификата налогового резидентства, выданного в Республике Беларусь».

В качестве кода для проверки факта выдачи электронного сертификата налогового резидентства используется номер выданной справки, который уникален в пределах Беларуси.

Если электронный сертификат выдавался, после ввода кода и нажатия кнопки «Проверить» на экране появятся отдельные реквизиты выданного сертификата: компетентный орган (цифровой код налогового органа, выдавшего сертификат); налоговый резидент; УНП; налоговый период, на который подтверждено налоговое резидентство.

В случае если электронный сертификат не выдавался налоговым органом, на экране появится сообщение «Документ с таким кодом проверки безопасности не выдавался».

Сертификаты резидентства, выданные на бумажном носителе, содержат печать налогового органа Беларуси и проверке с использованием сервиса не подлежат.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.08.2019
валюта курс
EUR 2.2844
USD 2.0428
RUB 3.1191
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.08.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2844 -0.0022
USD 2.0428 -0.0003
RUB 3.1191 -0.0122
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2790 2.2850
USD 2.0380 2.0430
RUB 3.1100 3.1190
подробнее

Конвертация в банках
на 12.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1150 1.1200
EUR/RUB 73.0000 73.5000
USD/RUB 65.3000 65.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте