|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.08.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОГУТ ЗАПРАШИВАТЬ В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
17:30 12.08.2019
Белорусские организации и физические лица имеют возможность в электронном виде обращаться в налоговый орган и получать (через АРМ «Плательщик») справки (сертификаты), подтверждающие их налоговое резидентство для целей применения международных договоров об избежании двойного налогообложения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, с 28 июня на сайте Министерства по налогам и сборам (в разделе «Электронные сервисы»), а также по ссылке доступен сервис «Проверка электронного сертификата налогового резидентства, выданного в Республике Беларусь».
В качестве кода для проверки факта выдачи электронного сертификата налогового резидентства используется номер выданной справки, который уникален в пределах Беларуси.
Если электронный сертификат выдавался, после ввода кода и нажатия кнопки «Проверить» на экране появятся отдельные реквизиты выданного сертификата: компетентный орган (цифровой код налогового органа, выдавшего сертификат); налоговый резидент; УНП; налоговый период, на который подтверждено налоговое резидентство.
В случае если электронный сертификат не выдавался налоговым органом, на экране появится сообщение «Документ с таким кодом проверки безопасности не выдавался».
Сертификаты резидентства, выданные на бумажном носителе, содержат печать налогового органа Беларуси и проверке с использованием сервиса не подлежат.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.08.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 12.08.2019
Курсы в банках
на 12.08.2019
Конвертация в банках
на 12.08.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте