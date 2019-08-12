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ЭКОНОМИКА РБ
ВИТЕБСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ВЫЯВИЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ КРУПНОЙ ПАРТИИ КОСМЕТИКИ НА 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
16:48 12.08.2019
Витебские таможенники выявили незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза свыше 17 тысяч единиц косметики, БАДов и других товаров. Транспортное средство MAN со сборным грузом следовало через пункт пропуска «Урбаны» из Латвии.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, применение системы анализа и управления рисками позволило таможенникам установить факт наличия в грузовом отсеке транспортного средства незаконно перемещаемого товара, в связи с чем автомобиль направлен на таможенный досмотр.
Результаты его проведения подтвердили факт нарушения законодательства: среди указанных в сопроводительных документах товаров, в грузовом отсеке авто находились незаконно перемещаемые косметические средства, биологически активные добавки, эфирные и массажные масла, а также одежда и аксессуары.
Стоимость незадекларированного товара по предварительной оценке составляет порядка 50 тысяч рублей.
По данному факту Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП, санкция которой предусматривает наложение штрафа с конфискацией незаконно перемещаемых товаров либо без нее (по решению суда).
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