Все ремонтные работы в учреждениях образования необходимо завершить до 23 августа. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко на совещании по вопросу подготовки учреждений образования к началу 2019/2020 учебного года.

Вице-премьер отметил, что создание безопасных, комфортных и здоровьесберегающих условий во всех учреждениях образования, общежитиях - основная задача. Она должна быть полностью решена перед началом образовательного процесса и заселением.

«Все ремонтные работы, обновление оборудования и подписание паспортов готовности учреждений образования, общежитий к новому учебному году необходимо завершить до 23 августа», - подчеркнул И. Петришенко.

Он напомнил о поручениях Главы государства о совершенствовании организации питания. Особое внимание с их учетом нужно уделить состоянию пищеблоков и столовых - они должны соответствовать установленным санитарным нормам и правилам. Органам госсандзора предстоит тщательно проконтроливать эти вопросы при приемке объектов, сказал вице-премьер.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, во время совещания обсуждалось, как идет модернизация пищеблоков и столовых, замена оборудования, подбор персонала, как решаются другие проблемные вопросы.

«К началу учебного года должны быть приведены в порядок спортзалы, школьные стадионы, спортивные сооружения», - продолжил И. Петришенко, уточнив, что они всегда должны быть в порядке, речь идет о дооснащении новым оборудованием.

Одновременно вице-премьер обратил внимание на необходимость оснащения школ спортивным инвентарем и оборудованием, в том числе лыжным.

«В областях и Минске их обеспеченность остается недостаточной», - констатировал заместитель премьер-министра.

В связи с этим на совещании рассматривались меры, которые принимают местные власти, Минобразования, для решения задачи.

Затрагивался также вопрос учебного книгоиздания. До 1 сентября Минобразования необходимо завершить начатое еще в 2015 году поэтапное обновление школьных учебников. К 1 августа увидела свет лишь половина из запланированных учебных пособий для школ, отметил И. Петришенко и поинтересовался, как организована работа по изданию и своевременной доставке учебников в школы.

По оперативной информации, в новом учебном году будет работать 2951 учреждение дошкольного образования и 3003 - общего среднего. Откроют свои двери для учащихся 127 профессиональных колледжей, лицеев и 111 ссузов, а также 47 и 83 учреждения, реализующих программы профтех- и среднего специального образования соответственно. Студенты будут учиться в 42 государственных и 9 частных вузах.