За январь-июнь 2019 года Беларусь снизила экспорт товаров и услуг на 2,8% до 19973,4 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

По данным Национального банка Беларуси, внешнеторговый оборот товаров и услуг сложился в сумме 39637 млн долларов, что на 2,5% меньше, чем за январь-июнь прошлого года. В том числе экспорт составил 19973,4 млн долларов (снижение на 2,8%), импорт – 19663,6 млн (снижение на 2,2%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило 309,8 млн долларов.

Внешнеторговый оборот товаров уменьшился на 3,5% до 32750,2 млн долларов. Экспорт товаров снизился на 4,4% до 15622,8 млн долларов, импорт – на 2,7% до 17127,4 млн долларов. Сальдо сложилось отрицательным на уровне 1 504,6 млн долларов.

Внешнеторговый оборот услуг за январь-июнь составил 6886,8 млн долларов (102,6% к уровню аналогичного периода предыдущего года). Экспорт услуг составил 4350,6 млн долларов (103,5%), импорт – 2536,2 млн долларов (100,9%). Сальдо внешней торговли услугами в январе-июне сложилось положительным на уровне 1814,4 млн долларов (темп роста – 107,5%).