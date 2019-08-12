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ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ПОДАЛИ ИСКИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ПРИРОДЕ ПОЧТИ НА 55 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
15:37 12.08.2019
За первое полугодие 2019 года органы прокуратуры Брестской области подали в суды 30 исковых заявлений о возмещении виновными причиненного природе ущерба в сумме более 54,9 тыс. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, за весь 2018 год общая сумма исков, заявленных прокурорами в этой сфере, превысила 68 тыс. рублей.
Наиболее часто выявлялись нарушения, связанные с незаконными порубкой древесины, ловом рыбы, охотой, перемещением или разделкой диких животных, добычей полезных ископаемых.
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