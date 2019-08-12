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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ НАМОЛОЧЕНО БОЛЕЕ 5,5 МЛН ТОНН ЗЕРНА
15:26 12.08.2019

В целом по Беларуси в настоящее время на полях остается около 20% урожая, намолочено более 5,5 млн т зерна. Такая информация прозвучала во время встречи сегодня Александра Лукашенко с министром сельского хозяйства и продовольствия Анатолием Хотько.

Как было отмечено, работать аграриям приходится в сложных погодных условиях, что, конечно, значительно тормозит процесс уборки зерновых культур.

Между тем на 12 августа зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны более чем с 1,7 млн га, что составляет 79,8% от запланированного. Средняя урожайность - 32 ц/га (в 2018 году - 27 ц/га). План поставок зерна в счет госзаказа составляет 815 тыс. т. На 12 августа задание выполнено на 76,1% (620 тыс. т).

Что касается регионов, то особенно тяжелая ситуация на сегодня в Могилевской, на севере Минской и в Витебской областях. И в целом по стране условия жатвы остаются очень непростыми, сообщает пресс-служба президента.
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