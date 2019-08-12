В начале августа 2019 года на основании коллегиального решения Национальной академии наук Беларуси и Государственного комитета по науке и технологиям вышло постановление по аккредитации ООО «БСВТ – новые технологии», как научной организации.

Процедура была проведена на основании постановления №7/20/2 НАН Беларуси и ГКНТ от 8 сентября 2010 года «О порядке аккредитации научных организаций».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, получение данного статуса – это не только признание государством качества и значимости проводимых ООО «БСВТ – новые технологии» научных исследований, но и возможность привлечения на предприятие высококвалифицированных специалистов, научных работников высшей квалификации и аспирантов с возможностью их дальнейшего профессионального роста.

Статус научной организации позволяет ООО «БСВТ – новые технологии» участвовать в проведении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ в интересах государства, а также выполнять государственные, отраслевые, региональные и международные научно-технические программы.

Еще одним, немаловажным результатом принятого решения, стала возможность создания предприятием отраслевых лабораторий. В частности, ООО «БСВТ – новые технологии» планирует организовать отраслевую лабораторию по стрелковому оружию в интересах белорусского военно-промышленного комплекса.

Аккредитация в качестве научной организации должна оказать и большое влияние на расширение взаимодействия ООО «БСВТ – новые технологии» с ведущими учебными заведениями и научными организациями страны. Уже сегодня с Белорусским государственным университетом заключено Соглашение о сотрудничестве по различным направлениям: от совместной разработки и внедрения специального программного обеспечения до подготовки, повышения квалификации специалистов и обмена научно-технической информацией.

Научный потенциал Госкомвоенпрома базируется на научных школах, традиционно относящихся к оборонной тематике и созданных для ее научного обеспечения, а также на научных школах, работающих в системах Национальной академии наук Беларуси, Министерства образования и Министерства обороны, проводящих базовые научные и военно-технические исследования в интересах разработок продукции военного назначения.

В настоящее время в системе Госкомвоенпрома 12 организаций аттестованы как научные, в которых научными исследованиями и разработками занимается около 6 000 человек, среди них более 100 имеют ученую степень кандидата или доктора наук. Для укрепления кадрового потенциала, наращивания квалификации и профессионализма акцент делается на кооперацию образования и прикладной науки. В этих целях расширяется практика создания филиалов вузовских кафедр на производственных предприятиях.