БЖД завершает подготовку станции Слоним Барановичского отделения Белорусской железной дороги к XXVI Дню белорусской письменности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, произведен ремонт 2-х железнодорожных переездов в Слониме, до 1 сентября будет отремонтирован еще один переезд.

Кроме того, обновлен фасад пассажирского здания, проводится косметический ремонт внутри его, идет работа по созданию настенного барельефа. На стенах внутри здания и в холле появятся рельефные картины, которые будут знакомить гостей города с его достопримечательностями. Также для удобства пассажиров в зале ожидания установят новые мягкие кресла.

Улучшены условия и для людей с ограниченными физическими возможностями: на входе в пассажирское здание установлен пандус, нанесена дорожная разметка на привокзальной площади с выделением мест для этой категории граждан, уложена тактильная плитка вдоль перрона и на выходе из пассажирского здания.

Для удобства жителей и гостей города в пассажирском здании размещены стенды с информацией о главных достопримечательностях Слонима и схемой проезда к ним, а на привокзальной площади — композиционная тумба с такой же информацией.

Добраться по железной дороге на День письменности можно поездами межрегиональных линий экономкласса № 627/628, следующими по маршруту Минск-Гродно-Минск, № 631/632, следующими по маршруту Гомель-Гродно-Гомель, в рамках действующего графика, а также поездами региональных линий экономкласса, курсирующими по маршруту Барановичи-Гродно-Барановичи.

Надо отметить, что услугами вокзала станции Слоним в среднем ежемесячно пользуются порядка 13 тысяч пассажиров.