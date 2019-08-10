Справедливое ценообразование на лекарства и работа без посредников при закупке оборудования - одни из важнейших вопросов. Об этом заявил Александр Лукашенко 12 августа во время встречи с министром здравоохранения Владимиром Караником.

"Естественно, что посредники до 30%, а иногда и больше, увеличивают цены на оборудование. То же самое касается и лекарственных средств, препаратов, субстанций и так далее, - добавил он. - Словом, вы, работая в основном звене нашего здравоохранения, знаете болевые точки и "болезнь" нашего здравоохранения. И в этом отношении нам надо было бы предпринять серьезные усилия. Тянуть нельзя".

Александр Лукашенко также поднял вопрос производства лекарственных средств в Беларуси и импортозамещения. По его словам, страна тратит на закупку лекарств за рубежом до $500 млн.

"Недопустимо много. Тем более мы можем производить свои лекарства", - отметил он.

Ранее, напомнил он, была поставлена задача наладить в стране производство половины объема закупаемых лекарственных средств. Поручение было выполнено.

"Сейчас надо обратить серьезное внимание на субстанции и, как говорят в промышленности, комплектующие этих лекарств. Надо глубже заниматься разработкой, производством лекарственных средств", - сказал Александр Лукашенко.

Он также обратил внимание на совершенствование системы здравоохранения в части оказания первичной и специализированной помощи.

"Ломать ничего не надо. Это полная глупость. И вы, и все мы выросли на этой системе. Но ничего не бывает данного раз и навсегда, надо совершенствовать эту систему. Если у вас по этим и другим вопросам есть предложения, я готов их выслушать. Если они приемлемые, мы сделаем все для того, чтобы их реализовать уже в этом году", - заявил Лукашенко.