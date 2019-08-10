Средний уровень цен на вторичном рынке жилья белорусской столицы продолжает медленно подниматься, попутно обновляя максимум последних лет. За минувшую неделю индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,1% и составил 1357 $/м2, пишет информационно-аналитический центр Realt.by.

Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю, c 5 по 12 августа 2019 года, на 0,3% и составила 1299 $/м2. В последний раз снижение цен на первичном рынке наблюдалось в первой декаде апреля.

Вторую неделю подряд объем предложения остается неизменным, но в структуре выставленных на продажу квартир произошли изменения. Выросла доля 2-и 4-комнатных квартир, «однушек» и «трешек», напротив, стало меньше.

За последний год общее предложение квартир на вторичном рынке сократилось на 1,7%.

На 0,2% поднялся средний уровень цен у 1- и 2-комнатных квартир, в других сегментах динамика оказалась нулевой.

В четырех районах по итогам недели зафиксировано снижение цен. В Партизанском оно составило 1,1%, в Советском, Московском и Центральном — 0,2−0,5%. В остальных районах цены на квартиры росли, максимальные темпы были отмечены в Первомайском (+1,2%) и в Заводском (+0,8%) районах.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 783 $/м2 (+0,4%), Витебск — 609 $/м2 (+0,2%), Гомель — 615 $/м2 (без изменений), Гродно — 709 $/м2 (+0,5%), Могилев — 618 $/м2 (+0,5%).