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ЭКОНОМИКА РБ
БОРИСОВСКИЙ ДОК НАЧАЛ МАССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО БРУСА НОВЫХ РАЗМЕРОВ
12:19 12.08.2019
ОАО «Борисовский ДОК» начало массовое производство бруса новых размеров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», теперь на предприятии можно приобрести строганный брусок размером 20×44 мм и 20×35 мм и пильный брусок размером 23×40мм.
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