Потребительские цены в Беларуси в июле 2019 года выросли на 0,2%, с начала года – на 3,1%.

Как сообщает Национальный статкомитет, цены на продовольственные товары за июль подросли на 0,1%, с начала года – на 2,9%.

Непродовольственные товары в июле подешевели на 0,1%, с начала года – подорожали на 2,2%.

Стоимость платных услуг увеличилась в июле на 0,7%, с начала года – на 4,8%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июле 2019 г. по сравнению с июнем 2019 г. составил 100,2%, с декабрем 2018 г. – 102,3%.