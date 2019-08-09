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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В ИЮЛЕ ВЫРОСЛИ НА 0,2%, С НАЧАЛА ГОДА - НА 3,1%
12:10 12.08.2019
Потребительские цены в Беларуси в июле 2019 года выросли на 0,2%, с начала года – на 3,1%.
Как сообщает Национальный статкомитет, цены на продовольственные товары за июль подросли на 0,1%, с начала года – на 2,9%.
Непродовольственные товары в июле подешевели на 0,1%, с начала года – подорожали на 2,2%.
Стоимость платных услуг увеличилась в июле на 0,7%, с начала года – на 4,8%.
Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июле 2019 г. по сравнению с июнем 2019 г. составил 100,2%, с декабрем 2018 г. – 102,3%.
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