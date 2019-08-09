В первом полугодии 2019 года на выполнение мероприятий Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 года из средств республиканского бюджета направлено 242,6 млн рублей, или 95,7% плановых ассигнований. Об этом сообщила начальник отдела разработки и выполнения Государственных программ Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Светлана Макеич.

По ее словам, в соответствии с законом «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» гражданам, обратившимся за социальной поддержкой, предоставлены в полном объеме льготы и компенсации в сумме 69,1 млн рублей.

На организацию бесплатного питания 118,7 тыс. учащихся, получающих общее базовое и общее среднее образование и проживающих на загрязненных радионуклидами территориях, израсходовано 25,6 млн рублей.

Санаторно-курортное лечение и оздоровление прошли 45,7 тыс. пострадавших от чернобыльской катастрофы граждан, в том числе 45,6 тыс. детей (52,4% от годового плана), расходы составили 44,1 млн рублей.