Комитет государственного контроля Гомельской области выявил нарушения в консервации и списании неиспользуемых объектов недвижимости в регионе.

По данным на январь 2019 года, для обеспечения сохранности имущества с целью дальнейшего его использования на консервации находилось 230 государственных объектов недвижимости, числящихся на балансах организаций различной формы собственности и госучреждений. Их общая площадь составляла свыше 180,6 тыс. кв. м (1,3% от общей площади объектов недвижимости, находящихся в собственности государства на территории Гомельской области).

Как отмечает Комитет госконтроля Беларуси, за последние три года площадь законсервированного госимущества сократилась на 16,6% (более чем на 35,8 тыс. кв. м). Только в 2018 году в результате принимаемых местными органами власти мер расконсервировано и продано 33 объекта недвижимости на общую сумму 84,4 тыс. рублей.

После расконсервации 38 объектов используются балансодержателями в собственной хозяйственной деятельности; 20 объектов в течение длительного времени выставлялись на продажу, однако по причине их невостребованности и нецелесообразности дальнейшего использования были снесены.

Как показали контрольно-аналитические мероприятия, не все балансодержатели выполняли требования по сохранности законсервированных объектов и принимали действенные меры по вовлечению в хозяйственный оборот законсервированного имущества.

Например, в д. Бацунь Буда-Кошелевского района имелся свободный доступ в законсервированное здание котельной, поскольку КСУП «Кривск» не была обеспечена его сохранность, а на прилегающей к зданию территории царил беспорядок. Также не была обеспечена сохранность административного здания КСУП «Совхоз Потаповский» в д. Шарибовка Буда-Кошелевского района; здания молодежного центра КУП «Жлобинский центр управления районной коммунальной собственностью» в д. Ректа Жлобинского района; здания детского сада отдела образования, спорта и туризма Буда-Кошелевского райисполкома в д. Ивановка.

Безусловно, коммерческая привлекательность для использования в хозяйственной деятельности законсервированных на длительное время объектов с каждым годом снижается. Так, 20 из 33 расконсервированных и проданных в 2018 году объектов реализовано на аукционах по ценам от одной до трех базовых величин. При этом в некоторых районах Гомельщины на протяжении нескольких лет не принимались меры по вовлечению неиспользуемого госимущества в хозяйственный оборот. В частности, неиспользуемый с 2014 года комплекс зданий профилактория на 100 мест в общей площадью 1966 кв.м ГУ «СДЮШОР №7 г. Гомеля» решено выставить на торги в 2019 году только после вмешательства госконтролеров.

Комитетом государственного контроля Гомельской области местным органам власти направлены рекомендации об устранении и недопущении подобных фактов впредь. Как результат, балансодержателями ограничен доступ в законсервированные объекты, наведен порядок внутри зданий и на прилегающих территориях.

Приходится констатировать, что некоторые организации не доводят до конца работы по демонтажу списанных объектов, а наведение порядка после сноса откладывают на неопределенный срок. Так, в Буда-Кошелевском районе после демонтажа бывшего здания Дома культуры в д. Ивановка более 4-х месяцев оставались неубранными свыше 500 куб. м строительных отходов. Аналогичная ситуация – и в д. Недойка Буда-Кошелевского района, где было демонтировано здание бывшей школы.

Информация о выявленных фактах нарушений природоохранного законодательства направлена в Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. В результате, в д. Недойка на землях общего пользования наведен порядок, а балансодержателю бывшего здания Дома культуры в д. Ивановка установлены конкретные сроки для наведения порядка на территории, в отношении виновных должностных лиц начат административный процесс.