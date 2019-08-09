Министерство антимонопольного регулирования и торговли предлагает всем субъектам торговли придерживаться рекомендуемых торговых надбавок на социально значимые товары.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, в 2019 году динамика потребительских цен складывается в рамках прогнозной траектории. Прирост цен в июне 2019 г. к декабрю 2018 г. составил 2,9%, к июню 2018 г. – 5,7% (при прогнозе 3,5 и 6,3% соответственно).

Вместе с тем в течение 2019 года на потребительском рынке сохраняется повышенная динамика роста потребительских цен: в годовом выражении – на уровне 5,5-6,2%. При этом рост цен на социально значимые товары (в соответствии с перечнем, утвержденным Экспертным советом по вопросам цен и тарифов) по отдельным позициям почти в 2 раза превышает общий уровень цен и находится в диапазоне 9-11%.

Такая интенсивность прироста цен опережает рост доходов населения, что фактически снижает доступность продуктов питания и покупательскую способность в целом, прежде всего для наиболее уязвимых слоев населения.

Рост реальной заработной платы за январь-июнь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 7,6%, реальных располагаемых денежных доходов за январь-май 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 7,2%.

При этом на фоне замедления роста цен производителей более ускоренный рост демонстрируют розничные цены, в основном, в результате роста торговых надбавок.

Рост цен производителей с/х продукции в годовом выражении замедлился с 7,1% в декабре 2018 г. до 6,4% в июне 2019 г., производителей потребительских товаров – с 3,7 до 3,5% соответственно. При этом рост потребительских цен на товары за этот период ускорился с 4,9 до 5,3%.

Складывающаяся ситуация создает риски для выполнения целевого показателя по инфляции по итогам года.

МАРТ был проведен ряд рабочих встреч с крупными торговыми сетями о ситуации на потребительском рынке, возможных мерах реагирования, по результатам которых были определены предельные уровни торговых надбавок на основные социально значимые товары.

МАРТ предлагает всем субъектам торговли придерживаться установленных рекомендаций.

При этом следует подчеркнуть, что МАРТ продолжит мониторинг развития ценовой ситуации по этим товарам (включая анализ цен по всей «цепочке»: производителей, переработки, розницы). При отсутствии положительных изменений, с учетом реализации рисков для выполнения целевого показателя по инфляции, по итогам августа 2019 г. будет рассматриваться вопрос о возможном введении временного ценового регулирования на социально значимые товары, определенные постановлением правительства Беларуси №35 от 17.01.2014 «Об утверждении перечней социально значимых товаров (услуг), цены (тарифы) на которые регулируются государственными органами, и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь».