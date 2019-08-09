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ЭКОНОМИКА РБ
В СИСТЕМЕ ПОЛЕВОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ СВЯЗИ ПРИМЕНЕНЫ СОВРЕМЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ И ПОДХОДЫ
10:14 12.08.2019
В системе полевой правительственной связи применены современные разработки и подходы. Такая информация прозвучала во время посещения 9 августа Александром Лукашенко одного из объектов правительственной связи Комитета государственной безопасности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, вместо устаревших узлов связи (четыре машины с экипажем 11 человек) белорусские специалисты разработали и приняли в эксплуатацию современный подвижный узел связи из двух машин с экипажем семь человек. Отечественными предприятиями на базе микроавтобуса (экипаж три человека) разработан узел связи следующего поколения, который планируется принять на вооружение в 2020 году.
На объекте Александру Лукашенко также показали подвижный комплекс технического управления контртеррористической операцией, способный в том числе запускать дроны, обнаруживать и нейтрализовывать беспилотники. В настоящее время он проходит государственные испытания.
Подводя итоги посещения объекта правительственной связи, Александр Лукашенко ориентировал руководителей в этой сфере к дальнейшему поступательному технологическому развитию, пообещав поддержку на государственном уровне.
«Это будущее. Конечно, мы развитие всячески поддерживаем. На это денег жалеть не надо, я твердо убежден. Но после того, как альтернативные подразделения мне доложат, что вы действительно эффективны, исчерпали всякие резервы и вам нужна помощь», - сказал он.
Лукашенко особо подчеркнул важность производства качественного и надежного продукта.
«Не можете - не делайте. Долго вам его надо делать - делайте спокойно. Но не беритесь за то, что не можете. Нужна будет поддержка - вы всегда ее получите, но не делайте плохого продукта, - сказал он. - Надо двигаться, усиливаться. Может, когда-то мы созреем, что это подразделение будет выведено из КГБ и будет работать независимо».
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