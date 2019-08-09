Белорусская железная дорога в январе-июле 2019 года перевезла 46,7 млн пассажиров, что на 305 тысяч больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в международном сообщении проследовало 2,3 млн пассажиров. В межрегиональном сообщении поездки совершили 6 млн человек (или 101,5% к уровню прошлого года), услугами поездов городских и региональных линий экономкласса воспользовались 38,5 млн пассажиров (или 100,7% к уровню 2018 года). Пассажирооборот составил 3,7 млрд пасс-км (или 100,6% к уровню прошлого года).

В июле пассажиропоток возрос на 0,1% и составил 7,9 млн человек. Поездами городских линий перевезено 384 тыс. пассажиров, или на 11,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в межрегиональном сообщении проследовало более 1 млн пассажиров (или 108,4% к уровню 2018 года), в международном сообщении перевезено 406 тыс. пассажиров, в том числе транзит составил 72,3 тыс. человек (или 101,8% к уровню 2018 года).

Пассажирооборот в июле 2019 года вырос на 2,5% и составил 634,4 млн пасс-км.