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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА АВТОТОПЛИВО В БЕЛАРУСИ СНИЗИЛИСЬ НА КОПЕЙКУ
09:23 12.08.2019
Цены на автотопливо в Беларуси с 11 августа снизились на копейку.
«С учетом динамики нефтяных котировок и в соответствии с принятой концерном «Белнефтехим» политикой по формированию цен на нефтепродукты розничные цены на моторное топливо на АЗС с 11 августа 2019 г. уменьшаются на 1 копейку», - говорится в сообщении концерна.
Так, цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1,55 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,65 рубля, АИ-98-К5-Евро – 1,87 рубля, ДТ – 1,65 рубля
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