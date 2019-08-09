ЭКОНОМИКА РБ

ЦЕНЫ НА АВТОТОПЛИВО В БЕЛАРУСИ СНИЗИЛИСЬ НА КОПЕЙКУ

09:23 12.08.2019 Цены на автотопливо в Беларуси с 11 августа снизились на копейку. «С учетом динамики нефтяных котировок и в соответствии с принятой концерном «Белнефтехим» политикой по формированию цен на нефтепродукты розничные цены на моторное топливо на АЗС с 11 августа 2019 г. уменьшаются на 1 копейку», - говорится в сообщении концерна. Так, цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1,55 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,65 рубля, АИ-98-К5-Евро – 1,87 рубля, ДТ – 1,65 рубля