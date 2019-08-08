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ЭКОНОМИКА РБ


В ОКТЯБРЕ В МИНСКЕ ПРОЙДЕТ XXIV БЕЛОРУССКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ
17:53 09.08.2019

С 8 по 11 октября 2019 г. в Минске пройдет XXIV Белорусский энергетический и экологический форум, который включает международные специализированные выставки «Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро» (EnergyExpo’ 2019), «Oil&Gas Technologies», «Атомэкспо-Беларусь», «ЭкспоСвет», «Водные и воздушные технологии», «ЭкспоГород» и XXIV Белорусский энергетический и экологический конгресс.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, цель проведения форума – представить современное оборудование и технологии для производства и распределения электрической и тепловой энергии, автоматизированные системы, энерго- и ресурсосберегающие технологии, оказать содействие инновационному развитию топливно-энергетического комплекса республики.

Ежегодно форум становится уникальным местом встреч энергетиков и экологов Беларуси и зарубежья, способствуя тем самым расширению сотрудничества, обмену передовыми разработками и проектами.

Выставка традиционно с 1995 года привлекает внимание ведущих белорусских и мировых производителей оборудования, технологий и материалов для энергетики, экологии, энергосбережения, электротехники и является одной из самых крупных по данной тематике в странах СНГ и Балтии. В 2018 году в выставке приняли участие более 300 организаций из 15 стран мира.

В структуре экспозиции предусмотрены отраслевые разделы министерств энергетики, промышленности, природных ресурсов и охраны окружающей среды, жилищно-коммунального хозяйства, Государственного комитета по науке технологиям, Государственного комитета по стандартизации, Белорусского государственного концерна по нефти и химии.

В выставке планируют участие ведущие предприятия энергетической отрасли Республики Беларусь, а также известные мировые брэнды, такие как Siemens, Schneider Electric, Росатом, Таврида Электрик, Eaton, Bertsch, KSB, CHINT, Klinkmann и другие.

Насыщенная деловая программа форума включает: пленарную сессию, форумы, конференции, семинары, круглые столы, презентации компаний-участников выставки, на которых отечественные и зарубежные эксперты представят современные технологические решения в области энергетики, нефтехимии, энергосбережения и экологии.
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