ЭКОНОМИКА РБ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЙДЕТ 14 АВГУСТА

17:44 09.08.2019 Заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Витебской области Юрий Майстренок проведет 14 августа прямую телефонную линию. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, задать вопросы можно с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (0212) 49-36-62.