Обувной холдинг «Марко» презентует новую коллекцию «Весна-Лето 2020» в рамках специализированной выставки обуви «Измайлово Shoes-2019», которая пройдет 12-31 августа в Москве (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», на презентации посетителей ждут модные и комфортные новинки для женщин и мужчин ТМ MARKO, статусная обувь под брендом BRAVO, линейка для активного отдыха ТМ SPOTTER, обувь ТМ GATOR из материала ЭВА, домашняя обувь HOME-MARKO, яркая и стильная коллекция для детей ТМ «SAN MARKO».

Коллекция отличается как классическими, так и интересными, трендовыми по дизайну конструкциями верха, различными стилистическими направлениями, удобными, облегченными литьевыми подошвами повышенной прочности. На презентации будет представлено более 1000 артикулов обуви из натуральной кожи и современных, высокотехнологичных синтетических материалов. Органичным капсульным дополнением к коллекции обуви станет коллекция кожгалантерейных изделий ТМ VITMA.