ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.08.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ОБУВНОЙ ХОЛДИНГ MARKO ПРЕЗЕНТУЕТ НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ В МОСКВЕ
17:10 09.08.2019

Обувной холдинг «Марко» презентует новую коллекцию «Весна-Лето 2020» в рамках специализированной выставки обуви «Измайлово Shoes-2019», которая пройдет 12-31 августа в Москве (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», на презентации посетителей ждут модные и комфортные новинки для женщин и мужчин ТМ MARKO, статусная обувь под брендом BRAVO, линейка для активного отдыха ТМ SPOTTER, обувь ТМ GATOR из материала ЭВА, домашняя обувь HOME-MARKO, яркая и стильная коллекция для детей ТМ «SAN MARKO».

Коллекция отличается как классическими, так и интересными, трендовыми по дизайну конструкциями верха, различными стилистическими направлениями, удобными, облегченными литьевыми подошвами повышенной прочности. На презентации будет представлено более 1000 артикулов обуви из натуральной кожи и современных, высокотехнологичных синтетических материалов. Органичным капсульным дополнением к коллекции обуви станет коллекция кожгалантерейных изделий ТМ VITMA.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.08.2019
валюта курс
EUR 2.2866
USD 2.0431
RUB 3.1313
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.08.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2930 +0.0003
USD 2.0444 -0.0043
RUB 3.1378 -0.0103
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2840 2.2880
USD 2.0400 2.0440
RUB 3.1150 3.1300
подробнее

Конвертация в банках
на 09.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/EUR 72.9000 73.5000
EUR/USD 1.1170 1.1220
USD/RUB 65.2000 65.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте