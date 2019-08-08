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ЭКОНОМИКА РБ


ЭКС-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЖОДИНСКОГО ГОРИСПОЛКОМА ОБВИНЯЮТ ВО ВЗЯТКАХ
16:14 09.08.2019

Главное управление по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя Жодинского горисполкома.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, он обвиняется в совершении ряда преступлений против интересов службы, в том числе связанных с обеспечением безосновательного перечисления денег в особо крупном размере предпринимателям, с которыми поддерживал дружеские отношения.

Кроме того, бывший глава исполнительной власти Жодино обвиняется в получении взяток в крупном и особо крупном размере. За незаконные вознаграждения он благоприятно решал вопросы в интересах частных организаций-застройщиков о строительстве многоквартирных жилых домов в Жодино, обеспечении максимальной их этажности и минимизации обременений по передаче в коммунальную собственность квартир в возводимых домах.

В ходе расследования проведено более 200 допросов свидетелей, выполнены иные необходимые следственные действия. Подразделениями ГКСЭ проведен комплекс необходимых экспертных исследований.

Следователями изучен большой объем документации, относящейся к событиям преступления, в результате чего обнаружены и приобщены к делу подложные документы, изготовленные для сокрытия фактов совершения преступлений. Кроме того, проанализированы и иные сведения, указывающие на выраженный неслужебный характер отношений бывшего председателя исполкома и руководителей некоторых субъектов хозяйствования.

Председатель Жодинского горисполкома был задержан сотрудниками ГУБОПиК МВД и УВД Миноблисполкома непосредственно после получения очередной взятки. В ходе следствия также обнаружены и изъяты ранее полученные им незаконные вознаграждения.

Действия 57-летнего обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 426 (превышение служебных полномочий), ч. 3 ст. 430 (получение взятки) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, в качестве обвиняемых привлечены двое граждан, участвовавших в передаче взяток.

В адрес Минского областного исполнительного комитета следователем внесено представление об устранении нарушений закона, причин и условий, способствовавших совершению преступлений, которое рассмотрено с его участием.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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