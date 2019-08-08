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ЭКОНОМИКА РБ
ПАССАЖИРОПОТОК В НАЦИОНАЛЬНОМ АЭРОПОРТУ МИНСК ЗА ИЮЛЬ ВЫРОС НА 10,6%
16:05 09.08.2019
За июль 2019 года число обслуженных в Национальном аэропорту Минск самолето-вылетов составило 2856, что на 9,4% превысило результаты работы за аналогичный период прошлого года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Национальный аэропорт Минск», в июле текущего года аэропорт обслужил 591 тыс. 272 пассажира, прирост составил 10,6%.
Всего за 7 месяцев нынешнего года авиапредприятие обслужило 2 млн 792 тыс. 622 пассажира (прирост 12,4%) и 16 тысяч 180 самолето-вылетов (прирост 9,7%).
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