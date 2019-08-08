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ЭКОНОМИКА РБ
СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРОЙДЕТ 15 АВГУСТА В ИВАЦЕВИЧАХ
15:47 09.08.2019
РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» проведет 15 августа в Ивацевичах семинар с плательщиками на тему «Налоги-2019: актуальные вопросы применения действующих норм законодательства. Особенности и порядок заполнения налоговых деклараций в 2019 году».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, на семинаре будут освещаться вопросы исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость в 2019 году; налог на прибыль в 2019 году: состав затрат при исчислении налога на прибыль для целей налогообложения; вопросы исчисления и уплаты ресурсных платежей: налог на недвижимость, земельный налог, арендная плата за земельные участки, а также вопросы исчисления и уплаты подоходного налога с физических лиц в 2019 году.
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