РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» проведет 15 августа в Ивацевичах семинар с плательщиками на тему «Налоги-2019: актуальные вопросы применения действующих норм законодательства. Особенности и порядок заполнения налоговых деклараций в 2019 году».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, на семинаре будут освещаться вопросы исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость в 2019 году; налог на прибыль в 2019 году: состав затрат при исчислении налога на прибыль для целей налогообложения; вопросы исчисления и уплаты ресурсных платежей: налог на недвижимость, земельный налог, арендная плата за земельные участки, а также вопросы исчисления и уплаты подоходного налога с физических лиц в 2019 году.