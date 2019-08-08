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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ ФИЗЛИЦА УПЛАТИЛИ В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ БОЛЕЕ 652 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА И НАЛОГА НА НЕДВИЖИМОСТЬ
15:38 09.08.2019
На 1 августа 2019 года на учете в налоговых органах Витебской области состояло порядка 435 тыс. физических лиц, являющихся плательщиками налога на недвижимость, земельного налога и арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Витебской области, от физлиц, уплачивающих земельный налог, арендную плату за землю и налог на недвижимость, за январь-июль текущего года поступило в бюджет 652,5 тыс. рублей.
Вместе с тем до настоящего времени более 1400 граждан не заплатили в бюджет причитающиеся платежи в сумме 191,3 тыс. рублей. В связи с чем к указанным должникам налоговыми органами области приняты меры принудительного исполнения.
Кроме того, за неуплату или неполную уплату плательщиком суммы налога, сбора, физические лица будут привлечены к административной ответственности с наложением штрафа.
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