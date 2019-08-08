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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 90% ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ В ИЮЛЕ СОСТАВИЛИ ДЕЛА ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ЧАСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
14:31 09.08.2019
Общее количество дел об экономической несостоятельности (банкротстве), находящихся в производстве экономических судов по состоянию на 01.08.2019, составило 2276 дел, из которых о банкротстве организаций частной формы собственности – 2067 дел (91% от общего количества).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, в производстве экономического суда Минска находится 36% от общего числа дел об экономической несостоятельности (банкротстве) (813 дел).
По состоянию на 01.08.2019 в производстве экономических судов Беларуси числится 209 дел об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации.
Так, экономическим судом Витебской области возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении ОАО «Поставский райагросервис».
Экономическим судом Гродненской области возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении дочернего строительного унитарного предприятия «Слонимская специализированная передвижная механизированная колонна – 64».
Экономическим судом Гомельской области возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении ОАО «Строительно-монтажный трест № 27.
В связи с утверждением мирового соглашения в июле 2019 экономическим судом Брестской области прекращено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) ОАО «Горынский агрокомбинат».
В отчетном периоде экономическим судом Гомельской области завершено ликвидационное производство в отношении ОАО «Ветковская хлопкопрядильная фабрика».
В июле 2019 года экономическим судом Могилевской области завершено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении ОАО «Могилеврыба».
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