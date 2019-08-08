Филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» к отопительному периоду в настоящее время подготовил и провел испытания 87% теплосетей от общего числа участков тепловых сетей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Минскэнерго», произведена замена 13,4 км тепловых сетей в однотрубном исчислении при годовом плане 20 км. На протяжении ремонтного периода ликвидировано 327 повреждений, в том числе 106 на тепломагистралях.

Выполнено 67 текущих ремонтов основного оборудования теплоисточников из 116 запланированных на 2019 год.

По линии реконструкции и капитального строительства выполнена перекладка 22,3 км тепловых сетей при годовом плане 45 км, в том числе с применением ПИ-труб — 21,3 км, выполнен пуск теплоносителя — 9,7 км.

Гидравлические испытания — это важный этап испытаний тепловых сетей, направленных на определение прочности и герметичности системы, а также выявление дефектных участков и минимизации возникновения аварийных ситуаций предстоящей зимой, которые невозможно выполнить без отключения горячего водоснабжения. Весь комплекс работ планируется закончить в срок, согласно графику отключения горячего водоснабжения в сентябре.