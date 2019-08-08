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ЭКОНОМИКА РБ


ОТДЕЛЬНЫЕ ХОЗЯЙСТВА ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НАРУШИЛИ ТЕХНОЛОГИЮ ХРАНЕНИЯ СОБРАННОГО УРОЖАЯ
11:24 09.08.2019

Органы прокуратуры Гродненской области выявили нарушения технологии хранения собранного урожая в отдельных хозяйствах региона.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, общий темп ведения уборки в ряде случаев был снижен из-за ненадлежащей подготовки и нерационального распределения автотранспортной техники. Некоторые хозяйства не смогли обеспечить сохранность имущества, отмечено ухудшение качества собранного урожая и увеличение затрат на сушку.

В ряде сельхозорганизаций не восстановили целостность ограждений зерносушильных комплексов, что создавало условия для хищений (ОАО «Первомайск-Агро» Щучинского района, СПУ «Протасовщина» УП «Гроднооблгаз», филиал «Азот-Агро» УСП «Новый Двор-Агро», УСП «Совхоз «Порозовский», ЛРСУП «Можейково»).

На отдельных предприятиях выявлены нарушения трудовой дисциплины, законодательства об охране труда, в том числе требований пожарной безопасности при эксплуатации зерносушильных комплексов и сельхозтехники.

В ходе уборочной кампании пожары зафиксированы в 4 районах – Островецком, Дятловском, Новогрудском и Щучинском. Полностью уничтожены огнем пресс-подборщик и трактор во время работ по прессованию соломы в ОАО «Агро-ГЖС» Щучинского района. В ОАО «Городечно» Новогрудского района горел зерноуборочный комбайн. При пожаре на территории зерносклада КСУП «Дворец-Агро» Дятловского района огнем повреждено 3 тонны семян льна.

По результатам проверки прокуратура Гродненской области внесла представление в Гродненский облисполком, в котором потребовала устранить выявленные нарушения, а также реагировать на каждый факт бесхозяйственности, нарушений пожарной безопасности, трудовой дисциплины, привлекать к ответственности виновных должностных лиц вплоть до освобождения от занимаемой должности.
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